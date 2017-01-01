Трамп рассказал о самой низкой безработице в США за 17 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень безработицы в США достиг минимального значения за последние 17 лет, передает Fox News.

«Фондовый рынок находится на рекордно высоком уровне. Безработица стала самой низкой за последние 17 лет», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг 400 богатейших людей в США, согласно которому, состояние президента США Дональда Трампа за год уменьшилось на $600 млн и составляет $3,1 млрд.

В этом году Трамп занял 248-е место в ежегодном рейтинге, опустившись сразу на 92 пункта по сравнению с прошлым годом.