Трамп заявил о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что, вероятно, встретится с президентом России Владимиром Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным», – сказал американский лидер.

По словам Трампа, Россия может помочь США в урегулировании ситуации в Сирии и на Корейском полуострове. Также президент США отметил, что им с Путиным нужно поговорить об Украине.

«Это важно, потому что они (Россия – ред) могут помочь нам с Северной Кореей и Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», – заявил Трамп.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.