С сегодняшнего дня в Эстонии пьяным водителям объявлена война

Сегодня вступили в силу одобренные Рийгикогу (высший законодательный орган) изменения в Пенитенциарном кодексе. Теперь судья должен будет в любом случае приговорить к шоковому тюремному заключению пьяного водителя, который спровоцировал тяжелое ДТП, или повторно попался за рулем в нетрезвом виде.

В июне в Рийгикогу 58 голосами «за» был принят закон, ужесточающий наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Под новое суровое наказание попадает потеря водительских прав за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Насколько водитель лишится прав, будет зависеть от тяжести проступка. Если человек повторно сядет за руль в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения, он в любом случае останется без прав минимум на три месяца.

Ужесточилось наказание и для тех, кто в пьяном виде спровоцирует тяжелое ДТП. В этом случае виновный в любом случае будет приговорен к обязательному шоковому тюремному заключению.

Нарушителя можно будет наказать в уголовном порядке и в тех случаях, когда водитель употребит алкоголь после того, как совершил тяжелое ДТП, или сбежит с места происшествия. Например, в этих случаях ему может грозить до пяти лет тюремного заключения. В качестве дополнительного наказания могут и забрать водительские права.

Продвигавший идею шокового наказания в Рийгикогу министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) сказал, что вождение в нетрезвом виде — одно из самых распространенных нарушений в Эстонии.

«Если мы хотим снизить число пьяных водителей, необходимо повлиять на нарушителей так, чтобы они отказывались от совершения преступления, боясь последствий»,

- говорит Рейнсалу. Цель нововведений, по словам министра, уменьшить количество водителей, которые повторно садятся за руль в нетрезвом виде.

За десять месяцев этого года в Эстонии в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения были поймано 2228 водителей, что на 196 меньше, чем годом ранее. За год полиция задерживает 3000 водителей в состоянии крайне тяжелого алкогольного опьянения и столько же людей за рулем, опьянение которых не квалифицируется как тяжкое (в пределах 1,5 промилле).

Как уже сообщал наш портал, в Латвии этом году было поймано 235 водителей «подшофе» - это меньше чем за аналогичный период прошлого года - 285. Рекорд установила некая 37-летняя женщина, которая в Риге села за руль с 5,5 промилле. В свою очередь, в Кекаве попался 56-летний мужчина, в крови которого констатировано 3, 97 промилле.