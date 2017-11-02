В США неизвестный устроил стрельбу в кафе, есть жертвы

В одном из кафе Starbucks в Чикаго в результате стрельбы, устроенной неизвестным, погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает газета Chicago Tribune, ссылаясь на местные власти.

«По словам официальных лиц и свидетелей, один человек умер, а двое других людей, включая 12-летнего мальчика, получили ранения при стрельбе в Starbucks в районе Uptown в четверг вечером», - пишет газета.

1 dead, 2 wounded, including 12-year-old boy, in shooting at Uptown Starbucks

Как сообщается, у погибшего остались двое маленьких детей.

По информации издания, преступник был одет в темную одежду, на лице была маска.

Напомним, что как уже сообщал Русский TVNET, 31 октября в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

После этого водитель фургона вышел размахивая пейнтбольным оружием и был ранен полицией.

В результате инцидента восемь человек погибли и более десяти пострадали. Американские власти считают случившееся терактом.

31 октября в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.