В ФСБ заявляют, что сорвали готовившуюся в России революцию

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщает о пресечении деятельности в Московском регионе ячейки движения «Артподготовка», которая 4-5 ноября планировала совершить поджоги административных зданий и нападение на полицейских.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Московском регионе выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки движения «Артподготовка», планировавшей совершить 4-5 ноября резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков», - сообщили в пятницу «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

ФСБ России выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированных ячеек движения «Артподготовка»

Там отметили, что

«в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны, изъято 15 бутылок с зажигательной смесью».

По сообщению ФСБ, кроме того, "во взаимодействии с органами МВД России пресечена деятельность ячеек "Артподготовки" в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст.30 и ч.2 ст.205 УК РФ (террористический акт).

В интересах следствия данные о задержанных лицах не разглашаются, отмечает ЦОС ФСБ.

Незарегистрированное межрегиональное объединенное движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект созданы гражданином РФ Вячеславом Мальцевым,

как считает спецслужба, «с целью организации в России революции».

В июле этого года в отношении В.Мальцева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к совершению экстремистской деятельности). Опасаясь возможного ареста, он скрылся за рубежом и продолжил в интернете «пропаганду насильственных действий», заявили в ФСБ.

«Оставшиеся в России активисты «Артподготовки» в ряде городов страны сформировали группы для проведения резонансных экстремистских акций, направленных на дестабилизацию социально-политической обстановки», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Как сообщила 31 октября прокурор в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на заочный арест оппозиционера, «согласно полученным сведениям, В.Мальцев скрывается на территории иностранного государства, где планирует просить о предоставлении ему политического убежища».