Почему Трамп так одержим Россией? Наконец-то мы это узнаем (видео)

«Я этого никогда не понимал и не понимаю. Почему президент Трамп с самого начала избирательной кампании подлизывается к российскому президенту Путину?» - вопрошает на страницах The Washington Post Джо Скарборо, в прошлом конгрессмен-республиканец, а ныне телеведущий. Трамп «оскорблял всех - от героев войны до Папы римского, но восхищение российским диктатором у него не слабеет», говорится в статье.

По мнению Скарборо, новости, которые поступили на этой неделе от спецпрокурора Мюллера, наводят на мысль, что неясное вскоре прояснится.

Why is Trump so obsessed with Russia? We’re finally going to find out

«Вот кое-что из того, что мы на данный момент знаем. И похоже, этого достаточно, чтобы любой президент, осознающий свое положение, запаниковал», - пишет Скарборо. Он излагает хронику событий. «Октябрь 2015-го - январь 2016-го: поверенный Трампа Майкл Коэн пытается заключить сделку с пресс-секретарем Путина Дмитрием Песковым о строительстве «Башни Трампа» в Москве». Или «10 декабря 2015 года: ближайшего союзника Трампа, Майкла Флинна, усаживают рядом с Путиным на торжестве в честь кремлевского пропагандистского СМИ Russia Today».

"21 марта 2016 года: Трамп говорит The Post, что Картер Пейдж и Джордж Пападопулос - ключевые члены его внешнеполитической команды. 26 октября 2016 года: профессор Джозеф Мифсад, имеющий связи с Кремлем, говорит Пападопулосу, что у Москвы есть "компрометирующие материалы" на Хиллари Клинтон, в том числе "тысячи электронных писем", - пишет Скарборо. Он также упоминает о встречах Трампа, его родственников и лиц из его окружения с россиянами.

Напомнив, что Пападопулос 5 октября признал себя виновным в том, что солгал агентам ФБР, а 30 октября Мюллер предъявил обвинения экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу, Скарборо замечает: «У меня закрадывается мысль, что ответы на наши злободневные вопросы о странной одержимости Трампа Россией

всплывают медлительно, мучительно для президента и всех его людей.

Может быть, новое крупное откровение в этом реалити-шоу грянет, когда в финальной серии один из его ближайших наперсников устроит ему сюрприз - не с помощью розы, а с помощью подслушивающего устройства. Рейтинг будет колоссальный».