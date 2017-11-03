В центре Москвы загорелось одно из зданий Пушкинского музея

В пятницу днем в центре Москвы загорелось одно из зданий Музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичного управления МЧС. «Подтверждаем информацию о возгорании здания музея на Вохнонке», - отметил собеседник агентства.

По данным агентства, в здании, где происходит пожар, располагается Музей личных коллекций Пушкинского музея. Источник РИА «Новости» в экстренных службах сообщил, что из вентиляционной трубы идет густой черный дым.

Пушкинский горит! #пожар #москва #пушкинскиймузейгорит A post shared by Egle (@evgenia_dudnikova) on Nov 3, 2017 at 5:16am PDT

«Интерфакс» со ссылкой на собственный источник передает, что пожар в Пушкинском музее возник в системе вентиляции. По его словам, из здания были эвакуированы более 30 человек.

Примерно в 15:30 (14.30 по рИге) сотрудникам экстренных служб удалось справиться с пожаром. «Источник возгорания ликвидирован. Это было не главное здание музея, а одно из зданий, на Волхонке,10», - уточнил собеседник агентства.

В настоящий момент на месте продолжают работать пожарные. Обстоятельства произошедшего пока уточняются.