Макрон написал стишок английской девочке

Стихотворение на английском и французском языках он сочинил в качестве ответной любезности — до этого в Елисейский дворец от англичанки Софи поступил стих, посвященный Эйфелевой башне.

В апреле этого года тогда еще 12-летняя Софи побывала с семьей в Париже, после чего отправила стихотворение об одной из главных парижских достопримечательностей в Елисейский дворец. Письмо получил тогдашний президент Франции Франсуа Олланд. Того, что она получит стихотворное произведение в качестве подарка ко дню рождения от нового французского президента, Софи не ожидала.

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