Белый дом временно приостановил работу из-за «подозрительной активности»

Изначально причины блокировки Белого дома не назывались, а репортеров, включенных в президентский пул, попросили покинуть здание через северный выход.

Впоследствии стало известно о задержании мужчины у ограждения Белого дома с северной стороны. Имя человека и причину задержания в службе безопасности не сообщили.

В местной полиции заявили, что у Белого дома был обнаружен некий подозрительный предмет. Что это за предмет, в полиции говорить отказались. Сообщается, что после инцидента были блокированы Пенсильванская авеню и площадь Лафайетт.

За несколько часов до инцидента на южной лужайке Белого дома с журналистами беседовал президент Дональда Трамп. После ответов на их вопросы он отправился к взлетной площадке президентского вертолета, чтобы затем отбыть с визитом в Азию.

Инцидент у Белого дома произошел спустя несколько дней после теракта в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек и еще 11 пострадали. Теракт совершил 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, который последние несколько лет жил в США.

Днем 31 октября Саипов на грузовике выехал на велосипедную дорожку и начал давить людей. В настоящее время Саипов находится под арестом, ему предъявлено обвинение в терроризме. На допросе он заявил, что совершил своей теракт во имя «Исламского государства».