Еврокомиссия не будет вмешиваться в конфликт Каталонии и Испании

Официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт заявила, что в Брюсселе не видят причин вмешиваться в конфликт Каталонии и испанских властей. На замечание журналистов о том, что обстановка вокруг Каталонии развивается, и, в связи с этим Еврокомиссия могла бы пересмотреть свою позицию относительно отвергнутой ею ранее посреднической роли между Мадридом и Барселоной, пресс-секретарь ответила, что председатель ЕК Жан-Клод Юнкер уже высказался на этот счет.

«Мы очень много раз имели возможность в этом пресс-зале ясно выразить нашу позицию. Мы полностью уважаем конституционный порядок Испании, и мне совершенно нечего добавить к данной позиции, которая хорошо известна», – сказала Брейдтхардт.

Реагируя на высказанные журналистом сомнения о независимости испанской судебной власти и эффективности разделения властей в стране, она вновь заявила: «Мы уважаем конституционный порядок Испании, и на этом я остановлюсь».

«Это входит в компетенцию юридической власти, которая полностью независима», – заявила она, отвечая на просьбу пояснить, можно ли применять европейский мандат на арест в наказание за политические убеждения.