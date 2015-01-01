В Эстонии - самая большая в ЕС разница в оплате труда женщин и мужчин

В Латвии зарплата женщин в среднем на 17% меньше зарплаты мужчин, а в Эстонии эта разница составляет 26,9% и является самой большой в ЕС, свидетельствуют данные «Eurostat» за 2015 год.

В ЕС в среднем этот показатель составляет 16,3%.

Выше 20% эта разница была в Великобритании (20,8%), Австрии (21,7%), Германии (22%) и Чехии (22,5%).

Меньше 10% она была в Словении (8,1%), Польше (7,7%), Бельгии (6,5%), Румынии (5,8%), Италии и Люксембурге (5,5%).

В Литве разница в зарплатах женщин и мужчин составила 14,2%.

Данные о разнице в зарплатах женщин и мужчин в Греции недоступны, о Мальте, Хорватии и Ирландии доступны данные за 2014 год.