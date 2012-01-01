Канада ввела санкции против 30 россиян

Канада ввела санкции против 52 человек за коррупцию или «грубые нарушения прав человека», включая 30 россиян. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает СВС на своей странице в соцсети Twitter.

«Канада санкционирует 52 человека за коррупцию или «грубые нарушения прав человека«. Включая 30 россиян, 19 венесуэльцев, 3 южных суданцев», – говорится в сообщении.

Canada sanctions 52 people for corruption or 'gross violations' of human rights. Includes 30 Russians, 19 Venezuelans, 3 South Sudanese.— CBC News Alerts (@CBCAlerts) 3 ноября 2017 г.

Согласно заявлению канадского внешнеполитического ведомства, ограничительные меры вводятся в связи с недавно принятым законом О жертвах коррумпированных иностранных правительств или Законом имени Сергея Магнитского.

Напомним, закон Магнитского, названный в честь юриста Сергея Магнитского, умершего в российской тюрьме, был принят в США в декабре 2012 года. Документ вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Известно, что в списке будут фигурировать все причастные по данным США к смерти Сергея Магнитского.