Канада ввела санкции против 30 россиян

«Канада санкционирует 52 человека за коррупцию или «грубые нарушения прав человека«. Включая 30 россиян, 19 венесуэльцев, 3 южных суданцев», – говорится в сообщении.

Canada sanctions 52 people for corruption or 'gross violations' of human rights. Includes 30 Russians, 19 Venezuelans, 3 South Sudanese.— CBC News Alerts (@CBCAlerts) 3 ноября 2017 г.