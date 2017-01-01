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Трамп нашел положительный момент в том, что его аккаунт удалили

Korrespondent.net
Фото: EPA/Scanpix

Президент США Дональд Трамп, чей аккаунт в Twitter был удален, решил, что его сообщения начали, наконец, читать. Об этом он написал он после восстановления аккаунта.

«Мой аккаунт в Twitter был отключен на 11 минут взбунтовавшимся сотрудником. Наверное, слова наконец-то начали доходить до людей и оказывать влияние», - написал Трамп в своем Twitter после восстановления аккаунта.

Отметим, что часть пользователей поддержала работника соцсети, удалившего аккаунт Трампа, другаz же – стала на сторону американского президента.

Как сообщалось, аккаунт Трампа в Twitter в четверг, 2 ноября, был «непреднамеренно отключен» и не работал 11 минут.

Дональд Трамп Twitter США
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