Трамп нашел положительный момент в том, что его аккаунт удалили

Президент США Дональд Трамп, чей аккаунт в Twitter был удален, решил, что его сообщения начали, наконец, читать. Об этом он написал он после восстановления аккаунта.

«Мой аккаунт в Twitter был отключен на 11 минут взбунтовавшимся сотрудником. Наверное, слова наконец-то начали доходить до людей и оказывать влияние», - написал Трамп в своем Twitter после восстановления аккаунта.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ноября 2017 г.

Отметим, что часть пользователей поддержала работника соцсети, удалившего аккаунт Трампа, другаz же – стала на сторону американского президента.

Как сообщалось, аккаунт Трампа в Twitter в четверг, 2 ноября, был «непреднамеренно отключен» и не работал 11 минут.