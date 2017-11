Трамп нашел положительный момент в том, что его аккаунт удалили

«Мой аккаунт в Twitter был отключен на 11 минут взбунтовавшимся сотрудником. Наверное, слова наконец-то начали доходить до людей и оказывать влияние», - написал Трамп в своем Twitter после восстановления аккаунта.

My Twitter account was taken down for 11 minutes by a rogue employee. I guess the word must finally be getting out-and having an impact.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 ноября 2017 г.