СМИ: США нанесли авиаудар по ИГИЛ в Сомали

Авиация Соединенных Штатов в пятницу, 3 ноября, нанесла первый авиаудар по позициям Исламского государства в Сомали. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что беспилотники нанесли два удара, в результате которых погибли несколько иракских боевиков ИГИЛ в северо-восточной части страны.

Американская сторона утверждает, что нанесение авиаудара было согласовано с правительством Сомали.

Как сообщают СМИ, это был первый удар ВВС США по исламистам в Сомали.

Напомним, после обвинения Асада в химатаке в Идлибе, США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии.