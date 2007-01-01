Россия ответила на канадские санкции

Нескольким десяткам гражданам Канады закрыли въезд в России в качестве ответной меры на объявление канадской стороной санкций в отношении 30 россиян. Об этом вечером 3 ноября заявили в российском МИДе.

«Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий», - заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, «речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений».

«Если канадским партнерам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать»,

- добавила Захарова.

Она добавила, что российская сторона не раз предостерегала власти Канады от попыток оказать на Россию «санкционное давление». «К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского «закона имени Магнитского» в очередной раз ввела рестрикции», - сказала Захарова.

Ранее сегодня канадский МИД объявил о введении санкций в отношении 52 человек, 30 из которых оказались россиянами. В основном санкции коснулись сотрудников правоохранительных органов РФ.

Самым высокопоставленным из них оказался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ограничительные меры были введены в связи с недавно принятым в Канаде «законом имени Сергея Магнитского» («закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств»), который является версией американского Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского.

Юриста Сергея Магнитского арестовали в декабре 2007 года после того, как он вскрыл многомиллиардную схему хищений из российского бюджета. По данным Магнитского, к хищениям были причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД РФ. В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО «Матросская Тишина».