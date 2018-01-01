Рассекречены новые документы по делу Кеннеди

Указывается, что 553 документа по делу были подготовлены ЦРУ. Кроме того, опубликованы бумаги министерств юстиции и обороны, а также специального комитета палаты представителей конгресса по расследованию убийств.

26 октября президент США Дональд Трамп подписал меморандум о публикации почти трех тысяч неизвестных документов об убийстве Джона Кеннеди. При этом он подчеркнул, что будут обнародованы не все документы, объясняя это просьбой федеральных агентств и ведомств дать им время до 26 апреля 2018 года на дополнительное ознакомление с материалами. Позже он пообещал опубликовать все документы, за исключением тех, в которых упоминаются имена и адреса еще живых людей.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.