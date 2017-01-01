Сотрудников ООН обвинили в сексуальных преступлениях

Жертвами сексуального насилия со стороны сотрудников ООН стали как минимум 24 женщины и 6 девочек.

Организация Объединенных Наций с июля по сентябрь получила 31 жалобу на своих сотрудников, работающих в разных странах мира, которых обвиняют в сексуальных насилиях при выполнении различных миссий.

Обращения касаются преступлений, совершенных в разные годы в Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити. При этом один случай уже подтвержден, по 14-ти жалобам ведется расследования, остальные находятся в стадии проверки.

Жертвами сексуального насилия со стороны сотрудников ООН стали как минимум 24 женщины и 6 девочек.

Большая часть обращений – 12 – касается военного персонала миротворческих миссий, 5 обвинений выдвинуто против сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В пресс-службе ООН уточнили, что после введения в январе 2017 года новой системы сбора данных об обвинениях в сексуальной эксплуатации и насилии, в ООН стали поступать жалобы, касающиеся событий, которые произошли несколько лет назад. С потерпевшими работают адвокаты ООН.