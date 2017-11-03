Кадыров обещал iPhone X за лучшее стихотворение во славу Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Instagram, что подарит iPhone X тому, что прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине.

«Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий. Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине! Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин» . — написал политик.

По словам Кадырова, iPhone X, продажи которого начались 3 ноября, ему подарила чеченская команда КВН.