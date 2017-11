Кадыров обещал iPhone X за лучшее стихотворение во славу Путина

Странные люди эти наши @nk_production_95 КВНщики. Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело. Ну а я привык, что у них всегда всё очень серьёзно и без лишних шуток. Поэтому, не раздумывая говорю, валите сюда. Не проходит и десяти минут, а они действительно гурьбой вваливаются и с ходу заявляют, что пришли подарить мне IPhone X. Я удивлён, спрашиваю, какой повод, вроде бы и день рождения давно прошёл, тогда они про подарок не вспоминали. Ждать ответа долго не приходится. Мол читали в Telegram какого-то Караульного, что я пользуюсь десятым айфоном, но зная, что на самом деле у меня нет такой модели, решили сделать сюрприз. Ну что с ними поделаешь? Прямо как дети! Ну не попросить же их прикрыть дверь с противоположной стороны! После этого на целый год станешь героем их пародий. Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о Президенте России Владимире Путине! Хештег для публикаций #НашПрезидентПутин . Министерство по делам молодёжи ЧР определит победителя. Итак, каждый из вас может стать владельцем айфона, выиграв импровизированный конкурс. Желаю удачи! #Кадыров #Россия #Чечня #Айфон

