Случай на парковке т\ц: из багажника машины доносились душераздирающие крики

В редакцию Pärnu Postimees поступило сообщение от обеспокоенного горожанина, который на парковке пярнуского торгового центра Kaubamajakas услышал душераздирающие крики о помощи и увидел в открытом багажнике машины человека со связанными руками.

«Был с ребенком возле пярнуского Kaubamajakas и увидел в открытом багажнике машины связанного и кричащего о помощи человека. Прохожие только фотографировали происходящее, - жалуется горожанин, добавляя, что сам не решился подойти, поскольку был с ребенком. - Наши стражи правопорядка не реагируют на такие ситуации?»

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Андра Юндас сказала, что в полицию сообщения о подобном происшествии не поступали.

Pärnu Postimees известно, что рядом с местом происшествия находится квест-комната СССР, на домашней странице которой можно, например, найти услугу «похищение человека».

На вопрос, относится ли происходившее на парковке к очередному трюку квест-комнаты,

представитель компании ответил по телефону, что речь действительно идет об их «социальном эксперименте».

Компания уже раньше попадала в поле зрения СМИ своими неоднозначными поступками. Например, весной прошлого года они разместили на башню рядом с кинотеатром Mai в Пярну красный флаг с надписью «СССР», позже объяснив это рекламой квест-комнаты.