Красный Крест потерял $5 млн пожертвований на борьбу с Эболой

Представители Красного Креста признали, что более $5 млн гуманитарной помощи, собранных на борьбу с лихорадкой Эбола в Западной Африке, пропали из-за мошенничества, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что атудиторы в ходе расследования обнаружили, что в Либерии 2,7 млн долларов исчезли в результате поставок по завышенным ценам и выплат фиктивным работникам.

В Сьерра-Леоне сотрудники гуманитарной организации, по всей видимости, вступили в сговор с работниками местных банков и смогли заполучить более $2 млн. В Гвинее, где расследование пока продолжается, около $1 млн пропало из-за поддельных таможенных счетов.

Представители Красного Креста заявили, что глубоко сожалеют о потере средств и планируют ужесточить финансовые правила.