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Сегодня таллиннский аэропорт эвакуировали из-за секс-игрушки

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция в субботу эвакуировала здание Таллиннского аэропорта для проверки сообщения о подозрительном предмете.

Подозрительный чемодан обнаружили около 10.46 сотрудники охранной фирмы G4S.

Как сообщила пресс-служба полиции, бомбовой угрозы объявлено не было, но оставленный без присмотра чемодан решили проверить.

Немного позже прибывшие на место происшествия саперы установили, что в чемодане находился подозрительный, которым оказалась предназначенная для мужчин секс-игрушка.

Работа аэропорта была полностью восстановлена около 13.00.

Эстония
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