На шоссе Таллинн – Пярну произошла тяжелая авария: погиб водитель автобуса

Сегодня около 7 часов утра в волости Тахкуранна Пярнуского уезда произошла тяжелая авария, в результате которой погиб водитель автобуса.

Инцидент имел место на 142-ом километре шоссе Таллинн – Пярну – Икла.

Число находившихся в автобусе пассажиров уточняется, но, по предварительным данным, их было несколько десятков. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил, что скорая помощь доставила в больницу двух человек.

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Автобус направлялся из Икла в сторону Пярну.

Автобус вылетел с дороги и врезался в дерево той частью, где находится место водителя. Спасатели помогли пассажирам выбраться из автобуса. Пресс-секретарь Ляэнеского центра спасения сообщил, что спасателям потребовалось спилить деревья, чтобы добраться до входной двери.

Обстоятельства произошедшего установит следствие.