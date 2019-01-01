Газпром достроил Турецкий поток на территории РФ

Газпром завершил строительство двух ниток газопровода Турецкий поток на территории России и продолжил строительство одной из ниток в экономической зоне Турции. Об этом сообщает Прайм, ссылаясь на данные South Stream Transport B. V.

«4 ноября первая нитка морского газопровода Турецкий поток вошла в исключительную экономическую зону Турции. Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами», - говорится в сообщении.

Всего Газпром построил 448 километров газопровода Турецкий поток. Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Ожидается, что транспортировка газа по Турецкому потоку начнется в декабре 2019 года.

Как сообщалось, Украина будет ежегодно терять свыше 0,5 млрд долларов в результате запуска газопровода Турецкий поток.