Пхеньян: Пусть США и не мечтают о ядерном разоружении КНДР

Северная Корея исключила возможность переговоров по ее денкулеаризации и пригрозила увеличением ядерного арсенала перед азиатским турне президента США Дональда Трампа. Об этом в субботу, 4 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«США должны выбросить дикую мысль о том, КНДР может ответить на их гангстерские требования, и им лучше перестать мечтать о переговорах по денуклеаризации с КНДР», - говорится в сообщении ЦТАК.

В заявлении подчеркивается, что «КНДР никогда не вынесет вопрос о ядерном сдерживании, которое необходимо для самозащиты, на стол переговоров» и «не отступит ни на шаг от пути укрепления своих ядерных сил, пока сохраняются враждебная политика США против КНДР и ядерная угроза».

В то же время ЦТАК отмечает, что Северная Корея «не отказывается от диалога, но никогда не сделает предметом торга вопрос, касающийся высших интересов страны и безопасности народа, она также не заинтересована в таком диалоге и таких переговорах».