LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Экс-советник Трампа признал встречи с русскими

MIGnews.com
Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж подтвердил факт общения с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. Об этом он сообщил в ходе заседания комитета Палаты представителей по разведке.

Пейдж признал, что контакт состоялся на конференции по случаю очередного выпуска в Российской экономической школе в Сколкове, летом прошлого года, сообщает Би Би Си.

Кроме того экс-советник Трампа подтвердил эту информацию телеканалу CNN в пятницу вечером, 3 ноября. В интервью телеканалу, Пейдж отметил, что это было «не больше, чем обмен приветствиями между людьми на публичном мероприятии».

Ранее бывший советник предвыборного штаба Трампа утверждал, что общался только с российскими учеными в Москве и несколькими бизнесменами, которых он «знает больше десяти лет».

Прошлогодняя поездка Пейджа в Москву привлекла повышенное внимание, поскольку он выступил на конференции с речью, во многом перекликавшейся со взглядами на мировую политику президента РФ Владимира Путина.

Дональд Трамп Россия
0 Комментарии