Экс-советник Трампа признал встречи с русскими

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа по внешней политике Картер Пейдж подтвердил факт общения с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем. Об этом он сообщил в ходе заседания комитета Палаты представителей по разведке.

Пейдж признал, что контакт состоялся на конференции по случаю очередного выпуска в Российской экономической школе в Сколкове, летом прошлого года, сообщает Би Би Си.

Кроме того экс-советник Трампа подтвердил эту информацию телеканалу CNN в пятницу вечером, 3 ноября. В интервью телеканалу, Пейдж отметил, что это было «не больше, чем обмен приветствиями между людьми на публичном мероприятии».

Ранее бывший советник предвыборного штаба Трампа утверждал, что общался только с российскими учеными в Москве и несколькими бизнесменами, которых он «знает больше десяти лет».

Прошлогодняя поездка Пейджа в Москву привлекла повышенное внимание, поскольку он выступил на конференции с речью, во многом перекликавшейся со взглядами на мировую политику президента РФ Владимира Путина.