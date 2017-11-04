Пучдемон готов сотрудничать с Бельгий по поводу своего ареста

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон будет сотрудничать с бельгийской прокуратурой по поводу своего ареста. Об этом он написал в Twitter.

«Мы готовы в полной мере сотрудничать с бельгийским правосудием по европейскому ордеру на арест, выданном Испанией», - отметил он.

We zijn bereid tot volledige medewerking met Belgische justitie nav het Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd door Spanje— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) November 4, 2017

Вместе с тем,

Пучдемон не стал сообщать точное место своего нахождения. Пока предполагается, что он пребывает на территории Бельгии.

Как сообщалось, официальный представитель федеральной прокуратуры Бельгии Эрик Ван дер Сипт сообщил, что бельгийские власти получили ордер на арест Пучдемона.

Напомним, в конце октября парламент Каталонии провозгласил независимость региона от Испании. После этого Мадрид ввел в регионе прямое управление, распустив региональный парламент и отстранив правительство.

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон отказался признать свою отставку. Через несколько дней он уехал в Бельгию.