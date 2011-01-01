В Саудовской Аравии задержали 11 принцев по подозрению в коррупции

Комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии, созданный 4 ноября во главе с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом, распорядился задержать 11 принцев из правящей семьи и четырех министров из нынешнего состава правительства королевства, передает Аl Аrabiya.

Саудовские СМИ также сообщили, что один из членов правящей семьи задержан по обвинению в подписании незаконных сделок по продаже оружия, другой принц − за заключение несуществующих сделок, а еще один принц − по обвинению в причастности к отмыванию денег.

Король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд издал указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем королевства, которому позволено расследовать, арестовывать, запрещать поездки, замораживать счета, отслеживать средства и активы лиц, участвующих в коррупционных схемах.