Десятки человек погибли в результате теракта в лагере беженцев в Сирии

Десятки человек погибли и получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в лагере для беженцев в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на местное информационное агентство SANA. Точное число жертв атаки к настоящему моменту не приводится.

По данным агентства, большинство погибших - женщины и дети.

Теракт, как предполагается, провел боевик из группировки «Исламское государство»*: он подорвал заминированный автомобиль в центре для перемещенных лиц в северном пригороде Дейр-эз-Зора.

Отметим, что в пятницу, 3 ноября, сирийская армия объявила о восстановлении безопасности и стабильности на всей территории Дейр-эз-Зора после ликвидации последних оплотов террористов ИГ.

Силы президента страны Башара Асада при поддержке союзников во время освобождения города ликвидировали большое количество террористов, включая лидеров организации и иностранцев, а также захватили арсенал их оружия.

Город Дейр-эз-Зор, расположенный на западном берегу реки Евфрат, является крупнейшим и стратегически важным городом Восточной Сирии, центром добычи нефти. Город три года находился под контролем «Исламского государства», однако в начале сентября сирийской армии удалось прорвать блокаду.