«Революция в России»: в Москве и Петербурге задержали более 200 человек

В воскресенье, 5 ноября, на Манежной площади в Москве и в районе Смольного в Санкт-Петербурге были введены повышенные меры безопасности. Именно на этот день сторонники признанного в России экстремистским движения «Артподготовка» готовили свои акции во многих городах. Его лидер Вячеслав Мальцев говорил, что 5 ноября в России случится революция.

В районе Манежной площади в Москве полиция выборочно досматривает прохожих, проверяя вещи и документы, сообщил около полудня корреспондент «Эха Москвы». В основном останавливают молодых людей. На Манежной работают Росгвардия и ОМОН, сообщает радиостанция.

Впоследствии корреспондента «Эха» задержали и посадили в автозак. По данным «ОВД-Инфо»,

к часу дня в Москве уже были задержаны 82 человека.

Ну в общем, я тут в автозаке pic.twitter.com/ojmBrHRgne— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

На трансляции «Нейромир-ТВ» были кадры с Тверского бульвара, где двое человек лежали на земле лицом вниз. Рядом с ними стояли несколько сотрудников ОМОНа.

Около 14:00 источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в Москве задержаны более 200 человек, собравшихся на несанкционированную акцию на Манежной площади. У задержанных при досмотре изымается оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства.

Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59— Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Как отметил собеседник агентства, «это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка».

После досмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

Только что задержали вот этого мужика, перед этим долго изучали, что в сумках pic.twitter.com/YOYw3tWbcF— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

При этом полиция перекрыла весь периметр Манежной площади, частично ограничен вход и выход из метро «Охотный ряд» и «Площадь революции». Кроме того, в связи с репетицией торжественного марша в честь 76-й годовщины парада 1941 года закрыта для входа Красная площадь, вход возможен только по пригласительным билетам.

На Манежной идут точечные задержания: людей берут и молча ведут в полицейские автобусы pic.twitter.com/FpKRCHDEjq— Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

Еще четырех человек задержали в Красноярске, сообщил портал «ОВД-Инфо».

Тем временем у Смольного в воскресенье собрались усиленные наряды ОМОНа, пишет интернет-газета «Фонтанка». Возле здания городской администрации также дежурят несколько автозаков - сотрудники правоохранительных органов готовятся пресекать беспорядки.

По данным журналиста «Эха Москвы» Арсения Веснина, в Петербурге объявлена контртеррористическая операция.



На площади Пролетарской диктатуры у Смольного полицейские задержали мужчину с «набором революционера», отмечает «Фонтанка». У него нашли респиратор, маску, аптечку, петарды, газовый баллончик и нож.



