Отстраненный Мадридом экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров добровольно сдались полиции Бельгии. Об этом сообщают местные СМИ в воскресенье, 5 ноября.

«Пучдемон заявил о своем намерении намерение нашим журналистам, и, согласно сообщению TRV, он витлив своем намерении: отстранен глава Каталонии в соответствии с европейским ордера на арест, сдался бельгийской полиции», – пишет, в частности, RTBF.

После в бельгийской прокуратуре сообщили о заключении под стражу каталонского лидера Испании и его соратников.

«Все пятеро, объявленных в розыск, сегодня утром явились в полицию. Они лишены свободы»,

– заявил на пресс-конференции представитель федеральной прокуратуры Бельгии.

По его словам, задержанные лишены свободы «максимально на 24 часа».

До этого бельгийские власти подтвердили, что они изучают полученный от Испании ордер на арест Пучдемона и его соратников.