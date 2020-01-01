Германия создаст свою систему спутников-шпионов

Берлин уже до конца текущего месяца может оформить заказ на изготовление трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Об этом сообщают газеты медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на источники.

По информации медиагруппы, комитет бундестага по бюджету в июне уже одобрил выделение 400 млн евро на эти цели.

На создание космической разведывательной системы для ФРГ под названием Georg претендуют авиастроительная компания Airbus и немецкая ракетно-космическая корпорация OHB. Ожидается, что проектом может заинтересоваться и израильский военно-промышленный концерн IAI.

Планируется запустить спутники на орбиту Земли в начале 2020-х годов.

Система Georg нужна для того, чтобы BND могла «быстро и самостоятельно» собирать данные и предоставлять правительству ФРГ «максимально независимые и актуальные оценки ситуации» в конфликтных регионах, цитирует Redaktionsnetzwerk Deutschland документ ведомства федерального канцлера. «

Порой недостаточно генерировать информацию, завися от третьих сторон, и закупать фотоматериалы на коммерческом рынке или запрашивать их у международных партнеров», - говорится также в документе.