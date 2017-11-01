LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Видео: полные топлива бензовозы устроили апокалиптичное ДТП

rus.postimees.ee
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: EPA/Scanpix

Страшная авария с участием 14 автомобилей произошла 1 ноября на одном из шоссе Онтарио: два полных топлива бензовоза столкнулись с другими грузовиками и легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли три человека.

Цепочка столкновений произошла во вторник около 23.30: грузовик с машинами врезался в другой большой грузовик, перед которым остановились несколько автомобилей.

В результате в ДТП приняли участие еще два полных топлива бензовоза, три коммерческих автомобиля и несколько легковых автомобилей, сообщает CBCnews.

«Транспортные средства полностью уничтожены, они сплавились с асфальтом», - сказал представитель полиции Онтарио Керри Шмидт.

В результате ДТП погибли три человека.

0 Комментарии