Видео: полные топлива бензовозы устроили апокалиптичное ДТП

Страшная авария с участием 14 автомобилей произошла 1 ноября на одном из шоссе Онтарио: два полных топлива бензовоза столкнулись с другими грузовиками и легковыми автомобилями. В результате ДТП погибли три человека.

Цепочка столкновений произошла во вторник около 23.30: грузовик с машинами врезался в другой большой грузовик, перед которым остановились несколько автомобилей.

@CP24 Hwy 400 near 89. You can hear the explosions. pic.twitter.com/3tJZHoh7EO— elle 🦊 (@dixonsvixenn) November 1, 2017

В результате в ДТП приняли участие еще два полных топлива бензовоза, три коммерческих автомобиля и несколько легковых автомобилей, сообщает CBCnews.

«Транспортные средства полностью уничтожены, они сплавились с асфальтом», - сказал представитель полиции Онтарио Керри Шмидт.

В результате ДТП погибли три человека.