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Бельгийские ВВС проведут тренировочные полеты над Эстонией

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Истребители ВВС Бельгии F-16 на следующей неделе осуществят тренировочные полеты на предельно малой высоте в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщает пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии.

«Низкие полеты выполняются по согласованию с Авиационным управлением и компанией Air Traffic Services Limited», – говорится в сообщении.

Полеты будут проходить в рабочие дни преимущественно вдали от населенных пунктов на высоте не менее 152 метров.

«Согласно решению Североатлантического совета, воздушные силы государств-членов НАТО охраняют по принципу ротации воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда страны Балтии стали членами НАТО», – отметили в ведомстве.

ВВС Бельгии охраняют небо над странами Балтии с 5 сентября и базируются на базе Шяуляй.

Отметим, с 18 по 20 августа военные вертолеты армии США осуществляли полеты на предельно малой высоте в темное время суток в небе над Латвией.

США Эстония НАТО
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