Трамп: РФ не была заинтересована в моей победе

Россия не была заинтересована в избрании президентом США Дональда Трампа. Об этом заявил сам американский лидер.

«Россия не стала бы мне помогать. Думаю, что я последний, кого Россия хотела бы видеть президентом, из-за моей позиции по военным вопросам и мощи», – заявил Трамп.

По его словам, России невыгодны низкие цены на нефть, которых он добивается.

Также Трамп вновь заявил, что ему «в голову не могло прийти» ничего из того, что сейчас ему вменяют относительно «сговора с Россией».

Ранее сообщалось, что большинство американцев считают, что президент Трамп не добился больших успехов в течение первых девяти месяцев своего пребывания в должности.