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Неизвестный открыл стрельбу в церкви в Техасе

Lenta.ru
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Неизвестный открыл стрельбу в баптистской церкви Сазерленд Спрингс в Техасе (США). Несколько человек убиты, сообщает Fox News.

Как сообщает Daily Mail, стрельба произошла около 10.30 утра в Первой баптистской церкви Сазерленд-Спрингс.

По данным свидетелей, среди погибших двухлетний ребенок.

Количество погибших уточняется, пока известно о 16 пострадавших.

В свою очередь телеканал KSAT сообщает, что было привлечено не менее шести вертолетов для перевозки жертв в больницу.

Точное количество погибших и пострадавших пока не известно. На месте работают полицейские.

Терроризм США
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