Почти 30 человек погибли при стрельбе в техасской церкви

27 человек погибли, в том числе двухлетний ребенок, и 24 получили ранения в результате стрельбы в техасской церкви, передает Daily Mail.

Как сообщает Daily Mail, стрельба произошла около 10.30 утра в Первой баптистской церкви Сазерленд-Спрингс.

По данным свидетелей, среди погибших двухлетний ребенок.

Нападавший был убит прибывшей на место происшествия полицией.

Мотивы стрелка пока не известны, его личность не установлена.

Местные жители опасаются, что он может быть кем-то из их знакомых, так как поселение Сазерленд-Спрингс небольшое.

В свою очередь телеканал KSAT сообщает, что было привлечено не менее шести вертолетов для перевозки жертв в больницу.

На месте работают полицейские.