В Лондоне объявили о победе над 130-тонным «канализационным монстром»

Компания Thames Water, отвечающая за лондонскую канализацию, сообщила об удалении из труб остатков огромного застывшего сгустка жира, салфеток, подгузников и других отходов. Работы по ликвидации 130-тонного кома, транслировавшиеся на национальном телевидении, велись девять недель.

В Thames Water сгусток назвали монструозным жирбергом (англ. fatberg — от «жир» и «айсберг») района Уайтчепел и рассказали, что над его устранением трудилась команда из восьми человек. «Зверь наконец повержен.

Это одна из самых мучительных работ, которую можно было увидеть на телевидении»,

— рассказал управляющий компании Алекс Сондерс.

Последние остатки кома пришлось удалять вручную с помощью лопат. Кроме того, работы осложнялись тем, что часть сгустка попала в коллектор высотой в метр.

Предприятие выразило надежду, что горожане перестанут сливать в канализацию остающееся после готовки масло и не будут выкидывать в унитаз влажные салфетки, тампоны и подгузники.

О жировом «айсберге» стало известно в сентябре. Сгустком заинтересовался музей Лондона, решивший приобрести его фрагмент.