Бельгийский суд освободил Пучдемона на поруки

«Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании», - заявил Алькоберро в Twitter.

Ранее отстраненный Мадридом экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров добровольно сдались полиции Бельгии.