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Бельгийский суд освободил Пучдемона на поруки

Korrespondent.net
Карлес Пучдемон | Фото: IVAN ALVARADO / REUTERS

Бельгийский суд освободил на поруки экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, сообщил замглавы Каталонской национальной ассамблеи (одна из крупнейших националистических общественных организаций региона) Агусти Алькоберро.

«Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании», - заявил Алькоберро в Twitter.

Ранее отстраненный Мадридом экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров добровольно сдались полиции Бельгии.

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