Бельгийский суд освободил Пучдемона на поруки

Бельгийский суд освободил на поруки экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, сообщил замглавы Каталонской национальной ассамблеи (одна из крупнейших националистических общественных организаций региона) Агусти Алькоберро.
«Экс-глава Каталонии и его бывшие советники, которые его сопровождают в Бельгии, были оставлены на свободе при условии, что останутся в стране, пока решается вопрос об их выдаче Испании», - заявил Алькоберро в Twitter.
Ранее отстраненный Мадридом экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон и четверо экс-министров добровольно сдались полиции Бельгии.