Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов лично встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы обсудить с ним ядерную программу КНДР. Об этом, как сообщает газета The Guardian, Трамп рассказал в ходе беседы с Шерил Аткинсон, ведущей телешоу Full Measure TV. Глава Белого дома, впрочем, оговорился, что пока говорить о подобной встрече было бы преждевременно.

По словам Трампа, он «счастлив провести переговоры с кем угодно». «Я не думаю, что это демонстрация силы или показатель слабости. Я думаю, что прямое общение с людьми - это не такая уж плохая вещь», отметил президент.

«Я однозначно открыт для встречи с Ким Чен Ыном с глазу на глаз, но посмотрим, как все получится. Пока что говорить об этом слишком рано»,

- добавил американский президент.

Столь спокойный тон в отношении северокорейского лидера резко контрастирует с заявлениями Трампа, которые он сделал в прошедшую субботу. Он, в частности, сообщил, что «очень скоро» примет решение о внесении КНДР в список стран - спонсоров терроризма, а также отметил, что Пхеньян представляет «очень большую проблему для США и всего мира».

Кроме того, Трамп, начавший в воскресенье свое азиатское турне, подчеркнул, что ни один диктатор «не должен недооценивать американскую решимость». Американские военные, напомнил он, господствуют «в небе, на море, на земле и в космосе», а те, кто недооценил Вашингтон в прошлом, «пожалели об этом».

Центральная газета КНДР на следующий день после этого опубликовалакомментарий, в котором Трамп был назван «потерявшим рассудок прохвостом», а остановить его можно только «абсолютной физической силой».

Отметим, что в воскресенье утром президент США прибыл с визитом в Японию, где состоится японо-американский саммит. После Японии Трамп 6-7 ноября посетит Южную Корею, где проведет встречу с президентом Мун Чже Ином. В среду президент США отправится в Китай, 10 ноября - во Вьетнам, где примет участие в форуме АТЭС. Завершит он свое турне 12-14 ноября на Филиппинах.

Ожидается, что во Вьетнаме он проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне Трамп отчетливо дал понять, что одной из главных тем этой беседы станет вопрос урегулирования ситуации вокруг КНДР.

«Я думаю, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи от Путина по Северной Корее и мы будем встречаться со множеством разных лидеров», - заявил Трамп.