СМИ: В Германии просчитали возможность распада ЕС

Аналитики Министерства обороны ФРГ не исключают распада Евросоюза и полного переустройства существующего миропорядка, свидетельствует доклад «Стратегический прогноз - 2040», оказавшийся в распоряжении журналистов издания Der Spiegel.

В 102-страничном документе эксперты бундесвера изложили несколько вариантов развития событий на международной арене в ближайшие 20 лет. Самый негативный для ЕС и Германии сценарий предполагает «множественные конфликты» на фоне нескольких десятилетий политической и экономической нестабильности.

«Расширение ЕС прекратилось, все больше государств покидают сообщество… Европа утратила свои глобальные конкурентные преимущества.

Все более неупорядоченный, хаотичный, раздираемый конфликтами мир полностью меняет окружение Германии и ЕС с точки зрения политики безопасности»

- это, по мнению немецких аналитиков, худший вариант развития событий.

Второй негативный сценарий предполагает разделение Европы на два блока, которые постепенно отдаляются друг от друга как в экономическом, так и социально-политическом плане. При этом страны Восточной Европы постепенно переходят в орбиту влияния России, что объясняется их зависимостью от поставок энергоресурсов, пишут аналитики.

Еще один сценарий обыгрывает «провал глобализации», который, как считают в бундесвере, станет концом «европейской иллюзии».

Это, по мнению экспертов, приведет к резкой активизации внешней политики России и Китая и отчуждению ЕС от трансатлантических партнеров.



Позитивные прогнозы («Глобальный Запад» и «Мирное пространство») включают в себя рост сотрудничества внутри ЕС и расширение сообщества, выстраивание партнерских отношений с соседями и успешное развитие рыночных процессов во всем мире.