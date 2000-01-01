Finair начал взвешивать своих пассажиров

Финская авиакомпания Finair запустила новую программу, в рамках которой пассажиров буду взвешивать до того, как они поднимутся на борт самолета, сообщило CNN.

Цель программы – получить точную информацию о весе самолета вместе с пассажирами и багажом. Директор компании по связям с общественностью Пайвит Таллквист подтвердил, что пассажиров взвешивали в аэропорту Хельсинки в прошлый вторник и в среду: «Многие пассажиры добровольно хотели принять участие во взвешивании». Он подчеркнул, что взвешивание добровольное и анонимное: «Никто не указывает на вес».

За два дня взвесить себя разрешили почти 180 пассажиров, что оказалось больше ожидаемого.

Начатая Finair программа продолжится и в будущем году. Компания хочет получить данные о среднем весе женщин, мужчин и детей. Кроме того, учитывается и вес ручной клади, который они должны взять с собой на весы.

По словам представителя авиакомпании, в авиации обычно калибруют самолет на основании данных о среднем весе пассажиров. Эти данные основаны на исследовании, проведенном Европейским департаментом авиационной безопасности в 2009 году. Но Finair хочет иметь более точную информацию для планирования своих полетов:

«Вес самолета влияет на расчеты по расходам топлива, скорость и сбалансированность самого аппарата».

В ходе исследования Finair надеется взвесить около 2000 мужчин, женщин и детей. Данные будут собираться в течение зимы и весны, поскольку зимой вес багажа и самого человека больше, чем весной.

По словам представителя компании, такое же исследование проводили в 80-х годах.