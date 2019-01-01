Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 44 человека и 19 пропали без вести

Жертвами тайфуна «Дамри», обрушившегося на центральные районы Вьетнама, за трое суток стали 44 человека, еще 19 пропали без вести, пишет местное издание Tin Tuc.

Согласно данным Национального координационного совета страны по борьбе с последствиями стихийных бедствий, которые приводит ТАСС, из-за сильных ливней и начавшихся паводков затопило более 40 тысяч жилых строений. Около 30 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Многие районы лишились электроснабжения и связи с внешним миром.

Под воду ушли 40 тысяч гектар сельскохозяйственных земель, а также участок железной дороги, связывающий север и юг страны, многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали.

По нанесенному ущербу «Дамри» стал самым масштабным стихийным бедствием в стране за последние 20 лет.

В сентябре ВЦИОМ сообщал, что Вьетнам стал самой привлекательной страной в Юго-Восточной Азии для российских туристов.