Финны вновь высказались против присоединения к НАТО

Большая часть населения Суоми не поддерживает идею вступления в Североатлантический альянс.

Согласно соцопросу, проведенному газетой Helsingin Sanomat, 59% финнов не хотят присоединения к НАТО. При этом 22% респондентов поддерживают членство в военном блоке, а 19% затрудняются дать ответ.

HS-gallup: Suomalaiset tyrmäävät Nato-jäsenyyden – mutta onko Suomi jo tiiviimmin Naton kyljessä kuin kansa tajuaakaan?

По сравнению с предыдущим исследованием газеты, проведенным летом 2014 года, число сторонников НАТО упало на 4%, пишет fontanka.fi.

Большинство жителей Суоми считают важным военное сотрудничество со Швецией, поэтому респондентов спросили, изменится ли их отношение к альянсу, если в него вступит северный совет. Оказалось, что в таком случае число сторонников присоединения к НАТО вырастет до 33%, а число противников упадет до 52%.

Опрос был проведен с 16 по 27 октября.