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Саудовских принцев обвинили во взяточничестве, растрате и отмывании денег

Meduza.io
Принц аль-Валид бин Талал | Фото: EPA/Scanpix

Против арестованных принцев Саудовской Аравии выдвинули обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на неназванного саудовского чиновника сообщает Reuters. Официально эту информацию агентство подтвердить не смогло.

В частности, принца аль-Валида бин Талала (45-е место в мировом списке Forbes) обвинили во взяточничестве, вымогательстве и отмывании денег. Сына предыдущего короля Абдаллы принца Митеба подозревают в растрате, найме несуществующих сотрудников и влиянии на госзакупки раций и пуленепробиваемых жилетов.

Против бывшего губернатора Эр-Рияда принца Турки выдвинуты обвинения в коррупции при строительстве метрополитена. Бывшего министра финансов страны Ибрагима аль-Ассафа заподозрили в растрате при расширении мечети аль-Харам в Мекке и использовании инсайдерской информации.

  • 5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, четыре министра и десятки бывших чиновников.
  • Аресты произошли после создания нового антикоррупционного комитета, который возглавил наследник престола Мухаммад бин Салман. Считается, что таким образом он укрепляет свою власть.
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