Саудовских принцев обвинили во взяточничестве, растрате и отмывании денег

Против арестованных принцев Саудовской Аравии выдвинули обвинения во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом со ссылкой на неназванного саудовского чиновника сообщает Reuters. Официально эту информацию агентство подтвердить не смогло.
В частности, принца аль-Валида бин Талала (45-е место в мировом списке Forbes) обвинили во взяточничестве, вымогательстве и отмывании денег. Сына предыдущего короля Абдаллы принца Митеба подозревают в растрате, найме несуществующих сотрудников и влиянии на госзакупки раций и пуленепробиваемых жилетов.
Против бывшего губернатора Эр-Рияда принца Турки выдвинуты обвинения в коррупции при строительстве метрополитена. Бывшего министра финансов страны Ибрагима аль-Ассафа заподозрили в растрате при расширении мечети аль-Харам в Мекке и использовании инсайдерской информации.
- 5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, четыре министра и десятки бывших чиновников.
- Аресты произошли после создания нового антикоррупционного комитета, который возглавил наследник престола Мухаммад бин Салман. Считается, что таким образом он укрепляет свою власть.