В Германии лишенный родительских прав мужчина взял в заложники чиновницу

В Германии, мужчина, которого власти лишили родительских прав, захватил в заложники сотрудницу службы по делам молодежи города Пфаффенхофен-на-Ильме (федеральная земля Бавария). Об инциденте сообщает телерадиокомпания Bayerischer Rundfunk.

Полиция оцепила место происшествия. По данным полиции, 28-летний преступник вооружен ножом. Он захватил в плен 31-летнюю женщину и забаррикадировался на третьем этаже здания.

Landratsamt Pfaffenhofen: Mann nimmt Sachbearbeiterin als Geisel

Переговорной группе полиции удалось установить первый контакт с подозреваемым", - говорится в заявлении полиции, которое приводит РИА "Новости". "В настоящий момент идет полицейская операция ввиду опасной ситуации. Улицы перед зданием перекрыты", - сообщили агентству в пресс-службе полиции.

По данным ТАСС, на месте ЧП находятся бойцы спецназа. По предварительным данным, заложница во время захвата получила легкое ранение.