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Кормивший рыбок Трамп повеселил премьера Японии и свою свиту

Lenta.ru
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Фото: EPA/Scanpix

Находившийся с визитом в Японии американский президент Дональд Трамп вместе премьер-министром страны Синдзо Абэ приняли участие в церемонии кормления декоративных карпов — кои.

Видео публикует The Guardian. Политики начали бросать в воду лакомство небольшими порциями при помощи специальных лопаток. Однако потом терпение покинуло обоих политиков: первым не выдержал Абэ, который опрокинул содержимое контейнера в пруд целиком; американский лидер последовал его примеру. Сцена повеселила присутствовавших: стоявший рядом госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие участники церемонии едва удержались, чтобы не рассмеяться.

Дональд Трамп США Япония
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