СМИ узнали дату начала суда над главой Каталонии

Первое судебное слушание в рамках европейского ордера на арест отстраненного главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников назначили на 17 ноября. Об этом сообщаетLe Soir со ссылкой на источник в судебной системе.

Дело будет рассматривать суд первой инстанции в Брюсселе. Заседание должно начаться в 14.00 по местному времени.

Защита Пучдемона планирует добиваться отказа Бельгии от исполнения европейского ордера на арест.

Согласно закону, заседание бельгийского суда должно состояться минимум в 15-дневный срок со дня первого появления каталонских политиков перед следственным судьей.

Напомним, 5 ноября бельгийский суд отпустил Пучдемона и четырех министров отстраненного правительства Каталонии при условии невыезда из страны.