Достойно Голливуда: В Швеции грабили почтовые фургоны на скорости

На западе Швеции бандиты умудрились грабить почтовые фургоны прямо на скорости. Однако фирме PostNord в сотрудничестве с полицией удалось записать ограбление на камеру и поймать преступников.

Кража посылок — распространенная проблема, и методы воров становятся все более изощренными, указывает PostNord на своем канале YouTube.

Банда умудрилась грабить фургоны на скорости 80 км/ч. Однако в очередной раз внутри оказались камеры слежения, так что полиция вовремя узнала о преступлении.

Обычно воры перебирались с капота внутрь фургона, там они раскрывали посылки в надежде найти ценную технику, после чего также обратно перебрались на капот едущего позади автомобиля.

Однако на этот раз все было не так успешно, как планировалось, поскольку почтовый фургон остановила полиция и задержала преступников.