США возобновили выдачу виз гражданам Турции

В дипломатических представительствах США в Турции возобновился процесс выдачи виз турецким гражданам, передает Анадолу.

В электронном сообщении, направленном Информационным визовым центром США в адрес ряда граждан Турции, обратившихся ранее за получением американской визы, говорится о возобновлении приема заявок в ограниченном порядке.

«Граждане Турции, желающие посетить США, могут вновь обращаться за получением собеседования на получение визы. Однако ввиду ограниченности числа рассматриваемых заявок срок рассмотрения обращений может затянуться», – говорится в сообщении.

В свою очередь Daily Sabah сообщает, что американцы возобновили выдачу виз до визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в США.

Отмечается, что это является шагом по преодолению дипломатического кризиса между двумя странами.

«Вскоре после подтверждения США, турецкий чиновник заявил, что Турция может частично облегчить визовые услуги после решения Вашингтона», – пишет издание.

Как сообщалось, 8 октября посольство США в Анкаре объявило о приостановке выдачинеиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Такое решение было принято после ареста американского дипломата Метина Топуза. Турецкий суд арестовал его по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO).

Буквально на следующий день посольство Турции в США объявило о приостановкевыдачи неиммиграционных виз америкацам, зеркально ответив на аналогичный шаг Вашингтона.