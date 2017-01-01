В Сараево открыли памятник экс-постпреду России при ООН Чуркину

В столице Боснии и Герцеговины 6 нобяря был открыт памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, скончавшемуся в феврале этого года.

Монумент представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем, отчеством и фамилией на русском языке и годами жизни дипломата, а также надписью «Спасибо за Русское Нет».

Как сообщили РИА «Новости» в российском посольстве в Боснии и Герцеговине, памятник расположен в восточной части Сараево, населенной преимущественно сербами. «Инициатором установки памятника выступила боснийско-сербская НПО «Восточная альтернатива» при поддержке посольства России», - пояснили дипломаты.

В Европе открыли памятник бывшему российскому постпреду при ООН Виталию Чуркину https://t.co/y4ldMWxZxT pic.twitter.com/jlzSQUFzle— RT на русском (@RT_russian) 6 ноября 2017 г.

В июне этого года президент Милорад Додик наградил Чуркина посмертно орденом Знамени с серебряным венком. Эта награда была присуждена за труд и выдающиеся заслуги дипломата «в послевоенном развитии Республики Сербской, укреплении мира и международного сотрудничества и за развитие политических и дружественных отношений между республикой и РФ».





